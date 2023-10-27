林卓廷等7人涉元朗暴動　警長供稱從網絡上得知有人要「保衞家園」

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今(27日)於區院續審，當日曾接林卓廷電話的警長續出庭接受辯方盤問。警長再被問到得知元朗有人「吹大雞」及對有人當時稱要「保衞家園」的理解。他指是從網絡上得知消息但沒有與元朗鄉村人士討論過，亦不知對方會動員多少人。據他理解「保衞家園」的意思是他們要保衞「自己嘅屋企」。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。現已退休，編號7520的警長供稱案發前已知道元朗鄉村人士表示要「保衞家園」，並叫居於外面的村民回來保衞，但他不知對方用何種方法保衞。他亦不記得區議員黃偉賢曾向他說過收到消息有人正進入元朗。

就林卓廷與警長通電話方面，辯方指林有向他表示擔心元朗市民安全尤其是年輕人，並沒有提及要支援他們，警長則指林有說過支援。辯方又指林沒有向他詢問警方人手調配，他亦沒有向林稱入元朗只會「火上加油」，警長則不同意辯方說法；另外，陳廣池法官表示，就早前有公眾席人士在休庭期間疑叫囂的事件，法庭已將庭上的相關錄影片段交予執法人員作調查之用。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022