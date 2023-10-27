沙嶺殯葬城用地改作數據中心　創科局指需時1年研最終用途

港府早前擱置沙嶺「超級殯葬城」計劃，相關用地將改建數據中心。創新科技及工業局常任秘書長麥德偉今日(27日)表示，相關土地已有土地平整及基本設施工程，初步考慮土地位置、規劃基建、交通配套等其中一個，作為發展數據中心的可行方案，但仍待詳細研究最終用途，預計規劃大概需時1年。

針對新型工業化，創科局局長孫東指出，目前新成立2個辦公室，分別為數字政策辦公室及新興工業辦公室，後者重點為產業導向，並扶持本地製造業、扶持高科技初創企業。至於數字政策辦公室方面，當局指希望可加強跨部門數據、技術共享，例如現正與執法部門合作開發提高緊急救援系統，令搜救工作更有效；食環署、機電工程署亦正與之合作，分析公廁應用數據等，令部門可預警設備在損壞前維修。

被問到引入何類型創科公司時，副局長張曼莉稱，當局會先進製造與新能源科技企業、生命健康科技、人工智能與數據科學相關公司，而新型工業化是帶動香港未來高質量發展的關鍵，她又指新進製造領域很難單靠市場，未來要透過科技發展創建產業，需要加強下游推進。

河套深圳園區發展計劃方面，被問到數據流通、跨境資金的安排，孫東指，河套要做到人流、物流、信息流、資金流，但在某些領域如基因、幹細胞等方面，港資仍屬負面清單上，故希望在河套地區有所突破。另外，就新田科技城批地情況，當局表示就個別產業，政府可考慮非傳統批地，未必需要公開招標，這些不同方案也正在考慮，在發展局公布新田科技城規劃後展開顧問研究，同時考慮其他運作事宜，如招商引資模式等，他指對每個可行方式都會詳細考慮。