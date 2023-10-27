港大醫學院研中風患者智能程式　透過鏡頭偵測復康動作是否正確

中風是全球第二大致死疾病，亦是致殘的主因之一，適宜的復康活動能有助中風後恢復。為協助中風病人康復，香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊與不同團體一同研發出智能復康流動應用程式「SmartRehab」，以人工智能技術，患者只需在手機或平板電腦上下載，便可進行復康運動。團隊近日更獲得資助，有望將「SmartRehab」平台推廣至低收入和中等收入國家。

近年遠程醫療、復康服務愈見普及，但目前做法仍依賴影片或電話訪談形式進行。「SmartRehab」平台能簡單地在手機或平板電腦上使用，旨在促進社區環境中個人化中風復康療程，內置10組大肌肉運動練習，專門為改善中風患者的上肢活動能力、重心轉移能力和平衡力而設；加上姿勢演算法，可利用手機或平板電腦的內置鏡頭，偵測使用者的體型和關節點，有助判斷患者動作是否正確等。

63歲的談先生3年前不幸中風，左邊身體不能活動，他在使用「SmartRehab」後大讚有幫助，因過往在家進行復康訓練時只能看影片觀察，未必知道動作是否正確，但此平台有助判斷動作標準是否符合並作即時反饋，數據也會傳予治療師跟進，有助治療師評估患者進度。