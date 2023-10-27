泰國海運貓抓板零件藏1200萬海洛英　監控遞送拘3男女

海關港口及海域科人員透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自泰國、報稱載有食品雜貨的20呎貨櫃，由於海關過往偵破過多宗以食品掩飾的販毒案，東南亞地區又是其中一個毒品來源地，令關員提高戒心，決定扣留該批貨物檢查。至上周三(18日)，關員在青衣驗貨場打開貨櫃，見到櫃內裝有約480箱貨物，惟經X光檢查後，確認其中12箱存在可疑影像，拆箱查看後，發現內有未被組裝的貓抓板零件，當中3件與其他組件用相同布料包裹，但有再密封過的痕迹，關員仔細檢驗，揭發內藏壓成磚狀的白色粉末，經快速毒品測試，相信屬於海洛英。全部毒品共重13.5公斤，估計市值約1,200萬港元。

案件交由海關毒品調查科跟進，同日拘捕一名駕駛貨車現身提貨的男司機，涉嫌「販運危險藥物」。調查顯示，被捕人士準備將該批貨運送到葵涌一個車場，再以「車過車」形式，將貨物轉移到另一輛貨車，海關隨之展開監控遞送行動，當貨車駛抵目標車場，正擬裝卸貨物時，關員立刻上前拘捕另一名男司機。

海關再作深入調查，得悉貨物下一步會被送往九龍城一個物流貨倉，於是暗中展開追蹤，並拘捕物流倉內一名簽取貨物的女子。被捕男子分別為36歲及48歲，均報稱司機，他們各自收取3,000港元報酬，負責提取及運送該批貨物；至於55歲被捕女子則為倉庫負責人。3人現時均獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員指，案中毒販將海洛英收藏在大批食物雜貨內，並且悉心將毒品偽裝為貓抓板組件，企圖避過偵查。另外，販毒集團利用本地物流運輸鏈進行毒品活動，希望可以在毋須現身的情況下，隱身背後作遙距操控，指示及安排物流司機提貨存倉。涉事物流倉相信是用於短暫儲存毒品，直至等到合適時機，再運送至其他地方作包裝、分銷等工作。海關相信，行動成功從源頭阻截該批毒品流入市面，呼籲物流業界提高警覺，如果察覺有可疑人士使用服務，應盡快向海關通報，避免受到牽連。