政府工程顧問公司前首席工程師　4項虛假文書罪成11.15判刑

廉政公署今日(27日)公布，調查貪污時揭發一名政府工程顧問公司前首席工程師，就3個防治山泥傾瀉項目，串謀使用數份虛假獨立審核證書及一份虛假生態評估報告，以詐騙3個政府部門。該前首席工程師早前已被落案起訴，經審訊後今日在區域法院被裁定4項串謀使用虛假文書罪名成立。法官葉佐文將案件押後至11月15日判刑，被告還押懲教署看管。

被告黃嘉進(47歲)為嘉科工程顧問有限公司前首席工程師，被指違反《刑事罪行條例》第73及159A條。案情指，嘉科自2010年起，獲土木工程拓展署及路政署委聘為3個長遠防治山泥傾瀉項目擔任顧問。嘉科須就上述項目的鞏固及風險緩減工程設計，向該兩個政府部門提交附有獨立審核證書的報告，以及亦須就其中一個土木工程拓展署項目，向漁農自然護理署提交一份生態評估報告，以確認擬進行土地勘察工程的範圍內對任何具重要保育價值物種的影響。

然而，在2015年3月至2017年8月期間，當時為嘉科首席工程師的被告，主要負責處理上述土木工程拓展署及路政署項目的日常執行及管理工作，包括向有關部門提交報告，但期間被告涉與3名下屬，串謀使用8張看來是由一名獨立審核工程師簽署的虛假獨立審核證書，誘使土木工程拓展署及路政署職員接受它們為真文書；以及再與上述其中一名下屬，串謀使用1份看來是由一間生態顧問公司發出的虛假生態評估報告，誘使漁護署職員接受它為真文書。

廉署早前接獲由土木工程拓展署及路政署轉介的貪污投訴遂展開調查，發現上述獨立審核工程師及生態顧問公司從未簽署或發出上述文件。調查中又發現，相關政府部門在揭發事件後已重新檢視涉案的防治山泥傾瀉項目，並未有發現涉及安全問題。