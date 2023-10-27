《基本法》23條明年內立法　政府稱將適時公眾諮詢

新一份《施政報告》提及將加強推廣國家安全教育，並正全力研究《基本法》第23條有效立法方案，落實特區政府應實踐的憲制責任，2024年內完成立法。政府今日(27日)表示，在維護國家安全方面，要警惕外部勢力不斷干擾香港事務，社會上也有不法分子利用軟對抗，就基本法23條立法，又指立法要有前瞻性，當局會適時進行公眾諮詢。

提升大灣區聯合應急能力方面，政府稱香港將制定全新粵港澳大灣區聯合應變方案，會在2024年內與廣東省及澳門簽署行動方案的合作框架。被問到2024年會否一定完成23條立法，諮詢會持續多長，如有市民反對會否觸犯國安法，政府回應指目標在2024年完成立法工作，而諮詢是多元化，除諮詢外，解說亦十分重要，當局會花很多功夫在解說上，又指有人會扭曲立法原意製造社會矛盾，因此要做好解說工作，指立法只針對一小部分人。

被問到23條有沒有具體時間表，會否擔心移民潮惡化，政府重申會在2024年內立法，又指不會擔心移民潮惡化，因世界各地都有相關條例，近期英國更加強條例，表示香港不能在2019年的情況下發展，因此要解說好條例。

對於有意見認為施政報告無政策彌補社會撕裂，當局回應稱不同意，並指經過2019年之後有年輕人受到分化，但現在社會上大部分人士看得好清楚，當日有人危害國家安全、撕裂社會，就青少年工作方面，政府會培養正向思維、國民身份認同，另一方面會防止外部勢力利用任何機會撕裂香港，要居安思危，有隱患意識。

另外，被問到虛假信息顧問研究結果，大概要審視多久，會否認為需要用立法方式處理，民政及青年事務局局長麥美娟表示正在研究，當局需考慮香港目前最新情況，包括社會出現的頻次是否仍像幾年前誤導和煽動市民，也要考慮在現行法例法規對這些方面的處理，稍後會再看「合適嘅香港情況」處理問題。