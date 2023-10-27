涉盜學校逾500張相　禁錮及與少女性交　女校前教學助教否認控罪

曾於女校任職的前教學助理，涉嫌在任職期間擅自取走學校內聯網的師生等相片等資料，辭職後再涉分別接觸3名女學生，又涉以替其中1人補習為由非禮及禁錮對方。該前助理及後又被指與該名女學生發展成戀人並曾與之性交，且涉為了獨佔對方，教她誣告家人圖令其家人坐監，又教對方向父親落安眠藥使她可外出與他見面。前助理最終被捕，並被控非法禁錮、不誠實取用電腦及意圖妨礙司法公正等10罪。被告今日(27日)於區院否認全部控罪，案件隨即開審。

45歲被告被告孟世鴻，報稱私人補習老師，他並沒有律師代表。他被控1項取用電腦罪、2項非禮、1項非法禁錮、3項遊蕩、1項串謀施用毒藥，以及2項意圖妨礙司法公正罪。涉及不誠實使用電腦的案發時間為2018年10月至2019年2月，其餘9罪的案發時間為2021年10月1日至2022年2月，涉及3名事主X、Y及Z，其中X及Y只涉及3項遊蕩罪，餘下6罪則涉及現年17歲的Z。

據控方開案陳詞指，2018年10月至翌年2月，在九龍1所女子中學任助教，其後因在學校的不當行為受到口頭警告,並於2019年1月2日自願辭職。3名事主均為該女校的學生。Z就讀中二時曾上過被告的數學輔導課。被告離校後，Z曾在巴士車站遇見被告並交換聯絡方法。2021年10月至11月被告替Z補習數學，其後堅持要送Z到她祖母家，在祖母家外籃球場觸碰她臀部，並靠近她令Z下半身感覺到他的陰莖；同年11月10日，被告稱買了蛋糕替她慶生，叫Z到他家。Z到達吃蛋糕後，被告曾觸摸她大腿，再摟抱她試圖親吻她。Z曾逃進廁所但被他捉回並脫下褲子露出陰莖，且一度脫下她的打底褲嘗試與她性交但遭拒。被告不讓Z離開，又自稱身體有疾病及以死相逼，最終Z讓被告吻遍她全身。其後，已16歲的Z愛上被告並與他交往，且曾性交。Z家人知悉2人關係後限制Z見被告。

去年2月，被告向Z表示有1個可爭取她監護權的計劃，着她稱生父有精神病，另有家庭的母親不合適作她監護人，並指繼父亦曾非禮Z。被告教Z報警誣衊繼父非禮她，又要Z報警指控祖母綁架及逼她賣淫、指她母親毒打、綁架她及打劫她等。Z照做且把被告編造的故事寫在筆記上。及後被告為了與Z見面，要她把安眠藥加進生父的飲料內令他昏睡，Z亦有照做。其後被告亦曾叫Z毀滅相關證據；就事主X及Y方面，被告自2020年6月起的18個月內不斷滋擾她，常出現在她身邊，強迫X找他補習。X感害怕找Y陪伴，但被告仍不斷滋擾2人，最終校方得悉事件。被告在去年3月被捕，並於家中電腦內找到500多張被告從學校內聯網內取走師生的相片及相關資料。

案件編號：DCCC 877/2022