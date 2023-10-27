同性婚姻權益覆核部分得直　終院頒令政府兩年內制定替代框架

民間人權陣線前召集人岑子杰，2018年入稟高院申請司法覆核，要求確認他與其同性伴侶在美國紐約結婚的法律效力。岑最終上訴至終院，終院今年9月頒判詞，裁定岑部分得直，並指政府未為同性伴侶確立婚姻以外的民事結合等替代框架，屬違反《人權法》，且暫緩有關命令兩年，讓政府以行政或立法方式履行義務。終院今日(27日)就有關暫緩命令一事再頒判詞，認為暫緩2年屬合適，並頒令政府須就該宗上訴案支付岑訟費。

上訴人岑子杰，答辯人律政司司長。終院今年9月以3比2，大比數裁定同性伴侶有需要取得替代法律承認框架，在法律上承認同性伴侶關係，故裁定港府沒有提供替代方法去承認同性伴侶關係的做法違憲。政府亦須在2年內以行政或立法方式履行義務。

岑子杰一方指2年的暫緩令太長，認為1年已足夠。不過終院認為1年並非一個切實可行的時限，因政府需付出重大努力去制定及執行一個符合憲法的替代框架，以法律上承認同性伴侶關係，並提供同性伴侶關係獲承認後可獲的權利和義務，故需要時間。終院亦批准雙方均可再申請延長原訂的2年時限，但規定有關申請必須附以強而有力的理據，並敦促政府需盡快執行頒令。

案件編號：FACV 14/2022