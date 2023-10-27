逾70%受訪者對柏金遜早期先兆認知貧乏　港大：年輕人亦會患病

有組織今日(27日)公布一項關於柏金遜症的調查結果，發現逾70%人對柏金遜症患者前期症狀的認知貧乏，未能做到「早關注、早診斷、早護理」，隨時有機會錯過及早介入診斷和護理的良機。

香港大學行為健康教研中心及護理學院今年8至9月期間，進行了「大眾對柏金遜症認識」的網上調查，共訪問了334名18歲或以上人士。結果發現，只有20多半或以下受訪者能正確指出柏金遜症的4大早期先兆。

調查又發現，64%非柏金遜症患者認為自己確診機會不大，亦有82%柏金遜症患者表示在確診前，尚以為自己患症機會不大，反映大部分人從未想像過自己會患上柏金遜症，然而事實並非如此。港大指出，雖長者患上柏金遜症的機會較大，但仍有機會在較年輕人士身上出現，「50後」約每900人中有1人、「40後」則約每2,400人中有1人確診柏金遜症。

港大醫學院護理學院助理教授郭欣欣表示，近年柏金遜症研究發現了不少動作功能前期症狀，若患者及早察覺就醫評估，就能提早進行相關的治療及護理，不過現時大眾對柏金遜症認識貧乏，大部分人都不了解柏金遜症前期徵狀，故有需要提升大眾對此症的認識及風險管理的意識。