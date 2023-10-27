反非法勞工行動拘18人　 印尼假難民洗碗斷正

入境事務處10月24日至昨日（26日）一連3日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同執法部門執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕10名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及5名逾期逗留人士。據了解，被捕非法勞工中包括一名41歲印尼女子，她為提出免遣返保護聲請的人士，疑在元朗一間餐廳從事洗碗工作。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了17個目標地點，包括工業大廈、住宅大廈、餐廳及零售店舖，共拘捕5名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為1男4女，年齡介乎37至46歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2男1女，年齡介乎35至54歲。

執法人員於於「冠軍行動」中在新界北及西區搜查了52個目標地點，包括回收場及貨倉，共拘捕5名懷疑非法勞工及5名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為4男1女，年齡介乎32及64歲。被捕的逾期逗留人士為3男2女，年齡介乎34至46歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。