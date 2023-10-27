天水圍坑尾村站兩輕鐵撞25人傷　涉事車長停職受查

今日(27日)晚上6時54分，當局接報有兩列輕鐵列車，在天水圍坑尾村站附近發生相撞，事件中有25人受傷，大部分傷及頭、手、腰及腳傷，惟有傷者需要戴上頸箍。救援人員接報趕至，即場替傷者分流，他們經初步敷治包紮後，當中5男15女(5至63歲)分別送往3間醫院治理，另外5名傷者(9至46歲)則毋須送院。

據了解，事發時兩列分別為761P及751路綫列車、往元朗坑尾村站方向行駛，期間駛至天水圍圖書館對開，前車因應輕鐵燈號停下，惟尾隨列車懷疑收掣不及，結果引發首尾相撞。兩列列車駛至坑尾村站，人員隨即協助傷者落車。涉事兩列列車其後駛至洪水橋緊急月台，事故原因仍有待調查。

港鐵發言人表示，今晚約6時48分，一列往元朗方向的761P綫輕鐵，行駛至坑尾村站路口附近候燈處，被一列往友愛方向的751綫輕鐵從後輕微碰撞。車長即時停車並通知車務控制中心報案及召喚救護車。經評估安全後，兩列輕鐵駛至坑尾村站，由救護人員協助受傷乘客。港鐵職員同時安排車上無受傷乘客轉乘其他輕鐵繼續行程。在確認所有乘客離開車廂後，兩列輕鐵駛往洪天路緊急月台停泊，以作調查。

751路綫輕鐵上有25名乘客表示不適，其中19人被送院治理，另外5人在現場治理後自行離開。處理事件期間，往友愛方向的751綫輕鐵及往元朗方向的761P綫輕鐵曾短暫停駛，相關服務約於6時58分回復正常。港鐵會就事件進行調查，相關車長被暫時暫停職務，以協助調查。據悉，涉事兩輕鐵車長分別姓薛(35歲)及姓丘(43歲)。