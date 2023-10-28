港府刊憲興建行人通道系統　連接黃大仙竹園北邨和黃大仙道

港府刊憲建議興建竹園北邨行人通道系統，包括以行人通道、升降機和樓梯連接黃大仙竹園北邨和黃大仙道，以提供便捷和舒適的步行環境。市民若有反對，需於今年12月27日或以前向運輸及物流局局長提出。

該系統工程包括在龍鳳街與沙田㘭道的交界處興建升降機和樓梯；在沙田㘭道和飛鳳街休憩處興建升降機和樓梯；在黃大仙道與沙田㘭道的交界處興建升降機和樓梯；興建高架行人通道，連接上述3項所述的升降機和竹園北邨；興建有蓋行人通道，連接第上述第4項所述的高架行人通道和竹園北邨梅園樓東面的沙田㘭道；興建行人過路處；永久封閉部分現有行車道，並改建為行人路和行人過路處；永久封閉部分現有行人路，並改建為行車道；永久封閉部分現有行人過路處，並改建為行車道；永久封閉部分現有美化市容地帶，並改建為行車道和行人路；永久封閉飛鳳街休憩處的部分範圍，並改建為升降機和樓梯，以及行人路；永久封閉並清拆現有行人過路處；拆除部分現有斜坡，並改建為的升降機、樓梯、有蓋行人通道和行人路；暫時封閉並修改部分現有美化市容地帶；以及進行附屬工程，包括土力、渠務、公用設施、機電、公共照明和環境美化工程。

公眾可於辦公時間到中西區民政諮詢中心、黃大仙民政諮詢中心及九龍東區地政處查閱有關工程的圖則和計劃︰有關的憲報公告、計劃、圖則、收地圖則、設定暫時佔用土地權利的圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網頁。任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須不遲於今年12月27日以書面向運輸及物流局局長提出。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料。