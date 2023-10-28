東方日報A1：心臟病發　李克強猝逝

內地官媒昨天早上報道，國務院前總理李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，當天凌晨零時10分在上海逝世，終年68歲。官媒傍晚發出訃告，指李克強是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，其逝世是黨和國家的重大損失。

內地官媒昨天早上8時初發布李克強逝世的消息，表示他近日在上海休息，但前天出現突發心臟病，最終翌日因搶救無效而逝世。李克強自今年3月退休後一直保持低調，甚少在公眾場合現身，今年8月30日社交網流傳他在甘肅敦煌莫高窟，是其最後一次被公開拍到。據指當時陪伴在旁的是敦煌研究院黨委書記趙聲良，現場不少遊客高叫「總理好」；李克強當時身穿淺藍色恤衫，有與在場遊客揮手打招呼。

昨天傍晚6時半，內地官媒發布中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協訃告，表示沉痛宣告李克強逝世。訃告首先介紹李克強在地方工作的情況，包括1998年6月起歷任河南省委副書記、代省長、省長，省委書記、省長，省委書記、省人大常委會主任；2004年12月起歷任遼寧省委書記，省委書記、省人大常委會主任。

李克強2013年3月被任命為國務院總理後，訃告稱讚他堅持穩中求進工作總基調，保持戰略定力，着力完善宏觀調控，注重預調微調，注重定向調控；深入開展「互聯網+」行動，加快新舊動能轉換；堅持對外開放的基本國策，紮實推進「一帶一路」建設；推動依法全面履行政府職能，努力建設法治政府、創新政府、廉潔政府、服務型政府。2018年3月，他再次被任命為國務院總理並擔任國務院黨組書記。

新冠疫情是李克強擔任總理的最大挑戰，出任中央應對疫情工作領導小組組長，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果；又對人民群眾飽含感情，解決好就業、教育、住房、醫療、養老的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、安全感。他退休後堅決擁護和支持以中共中央總書記習近平為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

去年3月11日，李克強在北京召開最後一次總理記者會時表示，當年是當屆政府的最後一年，也是自己擔任總理的最後一年。對於新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，他強調「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」，表示「行大道、民為本、利天下，就是要以民之所望為施政所向」；同時承認政府工作有人民群眾認可的地方，也有與他們的期盼有差距和不足的地方，「這些我們是清楚的」。

訃告最後形容，李克強的一生「是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生」，呼籲大家「學習他的革命精神、崇高品德和優良作風」。另外，央視在昨天晚間新聞聯播首先播報習近平主持政治局會議，審議關於推動東北全面振興政策措施的意見；第二條播報國務院總理李強結束外訪。緊接上述兩則新聞，央視播出李克強的黑白照，並宣讀訃告。

中國外交部發言人毛寧昨天表示，對李克強不幸逝世表示沉痛哀悼；被問及李克強的喪禮安排及會否邀請外國代表來華，她指外國政要來華及後續安排適時公布。另外，昨天有大批內地民眾自發地到李克強位於安徽省合肥市徽州大道紅星路80號住宅樓的故居獻上鮮花；有網民在社交網表達對他為國家作出重大貢獻，祝願安息。

■本報綜合報道

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