港府稱調整辣招需留意樓市發展　確保樓價不要「大上大落」

最新一份《施政報告》，宣布由即日起調整各項住宅物業管理措施，包括額外印花稅(SSD)的適用年期由3年縮短至兩年、買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)的稅率亦減半，由15%減至7.5%，並為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。有官員今早(28日)出席電台節目時表示，調整樓市需求管理措施目的是希望市場健康發展，樓價不會大上大落，同時讓市民了解清晰的政策方向。

該官員提到，2010年實施樓市需求管理措施的因素，時至今日很多都已不存在，到另一個階段就要作出改動，而非永遠推行，惟力度方面就要作出平衡。市民對樓市有不同態度，未買樓的希望樓價回落，已置業的希望樓價高企。惟政府角色非操控樓價，而是確保樓市健康發展，不要大上大落，向有意置業市民提供清晰市場資訊。至於日後會否撤辣，該官員稱仍要持續留意市場發展。

搶人才方面，該官員指出，全球搶人才競爭是無情的，每個地方都只會為自己利益爭取，又以乒乓球隊為例，人才若拒絕加入，就會加入其他球隊，將來可能會在場上對壘。如人才進入其他國家，發展就會比香港快，香港要成功，就需要繼續搶人才，形客「更多人登上自己的船，自然就會划得更快」。