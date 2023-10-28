近半奪命工傷涉大廈維修　工程師建議多利用科技

本港近期接二連三發生多宗工業意外悲劇，港府早前表示有意推動全面應用安全智慧工地系統(4S)。香港工程師學會安全工程專責事務委員會委員何賜明今日(28日)表示，截至去年，10年間近半因工業意外身亡的工友皆涉及大廈維修保養，社會不應輕視。他又指，很多意外都是涉及不同程度的人為失誤，建議建築業應利用科技，採用創新建築方法管理工業安全。

何賜明在電台節目上表示，社會近日發生多宗嚴重建築事故，大多意外屬不同程度的人為失誤。他認爲在很多情況下，該類意外可以預見，如在高空位置工作，就會有從高處下墮的風險；進入密閉空間工作，就會有沼氣中毒或水浸的風險。他建議建築業應該利用科技，管理工業安全，同時可增加生產效率和提升行業的社會形象。他又指，社會大眾普遍將焦點放於建築地盤，但在2013至2022年的10年間，平均每年有18位建築工友意外身亡，當中接近一半涉及大廈維修保養，認爲社會不應輕視同類工程。

此外，何賜明提及發展局在2020年起推動4S，在超過3,000萬港元的工務工程全面採用。而在安全管理方面，他鼓勵合資格公司申請上限750萬港元的資助，推行4S；當中有10個主要針對安全管理和監控的類別，承建商可以因應個別工程的性質，選擇合適的科技產品或者技術。