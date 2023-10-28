近6成半受訪者日均看護8小時以上　團體促增設照顧者醫療券

本港近年發生多宗照顧者悲劇，引起社會關注港府相關支援是否足夠。有團體最新調查顯示，近6成半照顧者每日照顧時數達8小時或以上，有4成半更長達12小時以上；其中逾半受訪者屬多重照顧者，即需同時照顧多於1名不同類別的被照顧者。團體指大多照顧者在面對勞損或心理健康問題時都傾向自行解決，建議當局增設照顧者醫療券，每年派發2,500港元，為他們提供身心健康醫療支援。

照顧照顧者平台是次調查於上月13日至本月13日進行，共收集530份問卷，了解照顧者身體勞損及精神健康情況。結果顯示，受訪者需照顧類別最多為兒童，有72.3%；其次為有特殊學習需要學童及長者，分別佔49%和47.9%。而當中有50.1%照顧者，需同時照顧1名以上不同類別的被照顧人士。調查亦發現，近半受訪者的照顧者年資長達10年或以上，惟較少人得到家人支援。團體指結果反映，照顧者在面對勞損或心理健康問題時，主要傾向自行解決或求醫，鮮少向家人求助。

對於近年社會有關照顧者悲劇頻生，團體認爲事件揭示本港照顧者壓力爆煲，欠缺身心健康醫療支援，不少基層照顧者為節省開支而選擇輪候公營醫療服務，或選擇自行解決。團體建議當局設立照顧者醫療券，並參考長者醫療券做法，每年派發2500港元，累積至上限8000港元，適用範圍可包括私營醫療門診、私營專科、中醫及心理學家等。