葵涌美食嘉年華開鑼　檔主推1蚊優惠　狂派試用裝吸客

由香港中華廠商聯合會主辦的「第10屆香港美食嘉年華」今日(28日)開鑼，活動將一連9日在葵涌運動場舉行。今年展覽以萬聖節為主題，4大主題區合共有逾300個攤檔，提供多款本地及環球美食。有參展商推出1蚊優惠吸客，並提供即場試食。廠商會會長史立德預計，嘉年華可帶來1億港元銷情，對比去年增約1成，冀對刺激本地消費市道帶來幫助。

「美食嘉年華」在今早開放前，已有市民在場外排隊輪候入場。今年展覽有超過300個攤位分布於4個主題展區，其中展會焦點展區「為食Guide」設有40個攤位，提供本地及環球美食供入場人士選擇。場內另設有烹飪示範、攤位遊戲等。其中有臘味攤檔推出1元優惠吸引顧客，亦有攤檔免費派發試用裝及推出「福袋」望能增加銷情。

廠商會會長史立德表示，預計嘉年華可帶來1億港元銷情，較去年增加約1成；人流方面則預計會有約20萬人次入場。他期望透過是次展會有效刺激本地消費市道，帶旺區內人流及消費。美食嘉年華將由即日起開放至下月5日，入場費5港元，每晚7時後市民可免費入場。

同場的商務及經濟發展局局長丘應樺出席活動致詞時表示，工商界對最新發布的《施政報告》反應正面，認爲有效回應社會各界訴求，從多方面勾畫施政藍圖。報告涵蓋包括支援中小企措施、強化競爭力及迎接經濟復甦的機遇等。他指港府未來將繼續與工商界人士合作，共謀多元經濟發展。