破十八鄉製毒工場檢1700萬元毒　1持台灣護照男子被捕

執法部門根據情報分析及調查，懷疑有外地販毒集團派員來港販毒，遂於昨日(27日)展開行動，突擊搜查元朗十八鄉一個私人屋苑單位，搗破一個毒品倉庫及製毒工場，並當場拘捕一名29歲持台灣護照的男子，他已被扣留調查，並已被暫控一項「販運危險藥物」及一項「製造危險藥物」罪，案件將於下周一(30日)在屯門裁判法院提堂。

人員在單位內檢獲總值1700萬港元懷疑毒品，包括14公斤的磚狀海洛英、1.7公斤粒狀霹靂可卡因，以及6支共重9公斤、懷疑混有液態可卡因的紅酒。此外，單位內亦藏有一批煮食工具及包裝工具，包括梳打粉、量杯、煲、電子磅、真空機及可再封膠袋，當時部分工具有使用痕迹，相信被捕男子正利用工具將液態可卡因轉化為霹靂可卡因。

執法部門相信行動成功堵截一批毒品流入本地市場，指販毒集團有別於以往透過外地旅客，將毒品帶入境後，交由本地毒販散貨的犯案模式，被捕男子利用其旅客身份，僅能在本港短暫逗留一個月，以「打游擊」策略加大執法部門追查難度。此外，涉案毒品分別利用紅酒及零食包裝作掩飾，不排除是被捕男子及販毒集團其他成員，透過不同方式輸入香港。