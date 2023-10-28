擬建「三鐵三路」等系統　運輸局下周二發表物流行動綱領

政府日前發表最新一份《施政報告》，運輸及物流局局長林世雄今日(28日)表示，下周二會發表現代物流發展行動綱領。年底會發表藍圖，宏觀介紹發展多條線路發展方案，包括三鐵三路、東九龍綫、啟德綠色運輸系統等。而本港國際機場在年初開關後，一直逐步恢復，現時航點已恢復至疫情前的八成，而海天中轉大樓已正在使用，旅客來往更方便，明年會引入輕鐵系統，加快旅客安檢速度，未來也會利用自動駕駛系統接載旅客。

東九龍的規劃走線是為幫助觀塘區的上坡居民，林指出，協助他們快速地用到港鐵系統，為他們提供便捷的系統，而不同系統會有不同特性，有些可能載客能力較佳，但造價未知，會在明年有承辦商提出意向書，再行招標程序。東九龍綫除到彩虹外，更會到油塘，故居民也可到油塘換乘，有助減輕彩虹站的負擔。

林表示，啟德運輸系統其實早已開始研究，但2021年時發現系統到部分地區有困難，故決定改為多元組合系統，而要入到觀塘也會有些子系統去做；而現時本港希望看看多元組合系統是否能優化，而局下的部門，在這方面會檢視內地或海外會否有新的集體運輸系統，檢視後，覺得啟德內可用綠色運事系統，是有好處的方案。不論所有系統均要看財務可行性，需要一併考慮，由做規劃至實施會分好多年，不是會在一兩年內用完預算，會分期用完，故會看其財務形式，就其項目本質去做研究，例如有些要用BOT模式、有些是鐵路加物業。啟德方面的走線是郵輪碼頭至啟德站，雖然曾研究想去到觀塘，但現在看來是難的，故會再看看有否其他空間有其他接駁方案可做到同樣的事，將繼續研究。

現時有三個綠色運輸系統，對於其他現有交通安排，當局會整體審視，但「今時今日未必講得準」，因要視乎屆時的交通情況，是否由港鐵做亦未定得到。

港車北上方面，林世雄透露截至昨日有2.8萬宗申請，重陽節當日亦破紀錄，港珠澳大橋使用率穩步上升，與內地協商優化內地停車場系統。長假期時部分口岸是「頗為熱鬧」，會和兩地口岸單位聯繫，看看會否有工作或程序能夠優化。

另外，為擴大海運服務，第七屆香港海運周會在下月舉行，加深與海運組織的合作，計劃研究本港打造成綠色能源加註中心。綠色運輸的造價，林覺得應是可行的，就住明年通過意向書收集更多資料，再作詳細研究，而大型發展項目會和融資委員會再商討，通過討論對於大型發展項目是更有利的。