三寶樹濕地公園與新田科技城範圍重疊　當局未有研究完成時間表

早前已有環團指現時正進行研究的三寶樹濕地保育公園，有141公頃與新田科技城發展範圍重疊，而最新一份施政報告指出將落實興建三寶樹濕地保育公園。環境及生態局局長謝展寰今日(28日)與一眾官員出席記者會解畫。謝表示，濕地保護未來會以分期發展方式；因漁護署仍在做濕地公園保育研究，料明年才會完成，故未能回應何時會完成所有研究，但三寶樹會與新田科技城有交界，故會優先抽出來講，重申不會走數。

謝又指，今屆政府會推行積極保育政策，以往會劃出保育地帶不予發展，但其實會有人破壞、魚塘被填等事悄然發生，未必是完全最好的保育，故應將破壞了的生態去修復和管理，以增強生物多樣性，與土地大小沒有關係，希望對比以往會有大幅改進，現時在沙羅洞亦以公私營合作的方式去修復改善，而非單看一個地方的面積。

沙嶺改為創科用地方面，謝展寰指每年過身人數約5至6萬，而綠色殯葬的人數已佔死亡人數的15%，未來也會有越來越多人選擇，而未來亦有42萬個龕位已落實，故現已計劃的龕位應可使用到2040年打後，龕位供應方面不太擔心。