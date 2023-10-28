政Whats噏：翻新街市搞到一鑊粥　梁熙促押後銅鑼灣街市項目

有40年歷史嘅香港仔街市，係食環署轄下「街市現代化計劃」首個全面翻新項目，原本係好事，但搞到一鑊粥。新一份《施政報告》提出繼續推展「街市現代化計劃」，並建議為銅鑼灣街市進行全面翻新。但問題仍然存在，唔少租戶都擔心翻新工程令佢哋停業，流失老顧客，即使之後重開，生意已一去不返，生計不保，要求押後翻新。

鑑於多名銅鑼灣街市租戶都擔心停業以遷就翻新工程，議員梁熙今日(28日)聯同銅鑼灣街市10名販商代表，與食環署街市活化組統籌主管及灣仔區環境衞生總監會面，反映販商嘅憂慮。有販商代表指出，銅鑼灣街市於1994至1995年啟用，至今不足30年，係區內相對較新嘅街市，相比早前進行翻新工程嘅香港仔街市於1983年啟用，無疑較為新淨。加上銅鑼灣街市結構狀態及通風仍然良好，地下濕貨區更已裝有冷氣，冇迫切性要翻新。

而參考早前已翻新嘅香港仔街市，自今年4月重新開業以來，陸續有商戶退租，因為翻新工程1年半期間，不少街坊已轉到其他地方買菜，老顧客「一去不返」，加上翻新後嘅租金倍增，生意額承擔不起租金，被迫斷約。銅鑼灣街市販商擔心重蹈覆轍，認為生意額剛從疫情中回復，又要面對翻新工程對生計威脅，販商希望政府可以善用公帑，押後銅鑼灣街市翻新計劃，將資源運用於更有翻新需要嘅公共街市上。

梁熙引述食環署代表，指銅鑼灣街市翻新工程只係初步建議，若評估翻新後能增加人流，方會正式啟動工程，署方表示已收到販商希望押後嘅意見，會一併考慮市民意見及初步研究等，適時諮詢各個販商及銅鑼灣街市管理諮詢委員會。