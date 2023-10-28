假難民偷渡劈友呃福利　各界促設禁閉營官懶理

《東呼即應》題材關心時事，網羅城中熱門話題。繼去年6月雲咸街開槍劈友，本月23日一名50歲男子又被3個南亞刀手狂斬，連香港心臟地帶都被治安毒瘤攻佔，香港變成腥風血雨「大刀會」，假難民為非作歹，更將納稅人給予他們的人道支援變賣，將食物卡的食物轉售。本報早於2017年已作報道，但相關問題至今依然，足證港產官僚至今仍無反應。

議員陸頌雄表示，在政府執法方面，仍然是執法不力，包括打擊黑工，以及剛才所說的電子食物卡，轉售圖利詐騙的問題。他認為其中一個可以做的，是當局避免再使用電子食物卡，反而是要讓有需要的人，即難民聲請的人士，到指定非政府組織，領取有關實物的食品來代替他們使用食物卡，從而減少他們濫用的機會，和來香港的誘因。他續說，特別在打擊黑工，以及濫用電子食物卡圖利，或其他方面與賺取經濟利益有關的方法，所以政府一定要高調執法，令到那些不是真正有需要的假難民不可以隨便來香港。

印度裔藝人喬寶寶認為，97後多了很多假難民，他們「九成九證實是假難民」，因為大多來自印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、尼泊爾，這些均不是戰亂國家；來自敍利亞、伊拉克、巴勒斯坦還好說，現在來的所謂難民，都是假的。他們來港後加入黑社會，做違法事，令人感到「乞人憎」，拖累香港南亞人的印象。香港政府好心做壞事，其實應多放資源到殘疾人士或長者身上。

立法會保安事務委員會成員周文港表示，政府現時一直努力推行應對假難民的措施，但由於情況複雜，加上涉及不少的外交程序，所以香港現時的進度慢，有很多方面亦需要改良。從今年1月至3月的數據可見，非華裔人士干犯刑事罪的數目已有776宗，比去年同期增加接近一半，且見到刑事案的趨勢，如果涉及刑事襲擊，許多時會請非華裔人士擔任刀手來犯罪，反映治安環境非常差。

他認為，政府遣返假難民的工作會直接影響香港治安情況，理應推出更加有效的措施，例如設立禁閉營等。如果香港每年需用超過10億港元的公帑，讓假難民留下及自出自入，其實令到他們有很大的誘因犯案，如果他無辦法在社會自由行動而留在禁閉營內，可以大大減低他們犯案的機會及動機。