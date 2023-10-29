寵物貓「名城」墮樓生死未卜　疑似主人 : 對唔住係我冇閂實門

大圍有寵物貓高處墮下！昨晚(28日)深夜時分，有網民上載兩條貓咪墮樓的片段至社交媒體，地點在大圍名城二期1座40樓。片中見一隻白色貓咪在一單位露台欄杆上徘徊，拍片女子當時身旁有一名女童，她緊張地叫貓咪「入返去喇！」，並叫拍片者「你唔好引佢，你引佢佢想過嚟你度呀！」，其後，女子叫女童「你打去保安同佢講」。

此時，貓咪跳落露台旁房間窗戶的石壆上，牠擬再跳返欄河石壆時失足墮樓，飛墮大廈對開草叢上，兩女目睹貓咪墮樓後呼叫「呀！呀！呀！好驚呀！救命呀！」，亦聽到女童哭泣聲，片段亦告完結。

拍片者隨即將片段上載至該屋苑社交媒體群組，有疑似貓主獲悉事件後回覆「對唔住，係我冇好好閘（閂）實對門」，群內住客則反應兩極，有人叫貓主「快啲落去搵啦，要幫手一齊搵嗎」，另有人留言「懇請各位要做個負者任嘅主人，保障寵物嘅生命安全！睇住隻貓咁樣飛落街，真係好震撼！」，亦有指摘貓主「不知所謂嘅主人，唔好再養貓！」、「唉！唔裝窗網唔好養貓喇！真揪心」。至今日(29日)凌晨，疑似貓主留言稱「我哋已經即時落去，依家搵緊，暫時未搵到，今晚真係瞓唔著（着），個心都實哂」。