強積金收費水平減幅達36%　30%基金開支比率低於1%

積金局主席劉麥嘉軒今早(29日)發表網誌，指積金局本著以計劃成員利益為先的原則推動減費，包括2012年推出俗稱「半自由行」的「僱員自選安排」和在2017年推出設有收費上限俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(default investment strategy)，用以衡量強積金收費水平的平均「基金開支比率」，由2007年的2.1%降至今年9月底1.35%，減幅達36%。在404隻強積金基金當中，30%基金開支比率更低於1%。

劉麥嘉軒表示，積金局現正全力構建的「積金易」平台，以。平台旨在降低行政費，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化， 預期運作首兩年，計劃成員須支付的行政費預計平均降低30%，十年內累計節省高達300億至400億港元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。當強積金受託人由明年第二季起分階段過渡至「積金易」平台後，省下來的行政成本將會直接轉移，令行政費及基金整體收費相應下降，讓計劃成員受惠。針對行政費以外的基金開支，積金局現正要求受託人審視轄下基金的收費下調空間，並向提5五年減費策略方案。

劉麥嘉軒亦提醒，計劃成員須留意，在選擇基金時收費高低並非唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。