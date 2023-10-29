政府減辣不撤辣　財金官員：樓價由市場調節較合適

施政報告減辣卻不全面撤辣，業界批評對樓市及樓價幫助不大。財金官員今日(29日)指樓價上落受很多因素影響，只要不造成金融安全隱患，例如銀行體系危險、信心危機，由市場調節比較合適。

財金官員在電台節目中指出，由2021年9月至今樓價下跌大約17%，期間交投量不高，較過往亦低，看不到大家有任何恐慌或信心動搖，因此樓價有秩序調整，從高位下來，令年輕人結婚置業或當有小朋友後希望換較大住所，都較容易實現。

雖然樓價有回落，但該財金官員認為目前樓價仍然貴，大部分人難以負擔，因此增加津助房屋和其他形式的資助房屋數量很重要，需要持續增加土地，以增加房屋供應，讓市民有更多機會改善生活空間，並支持招商引資，產業發展。

財金官員強調當局不擔心樓市調節影響土地收入，有關收入按市場招標，形容是「隨行就市」，彈性很大，以往物業市場波動曾出現流標，部分土地最終亦可成功再賣出，或者轉為資助出售房屋用地。

對於政府估計財政赤字較二月預算案預期大，賣地收入減少亦影響政府收入，財金官員指個別年度的土地收入減少，變相對會令有關年度的赤字會增加，是預期之內，認為香港財政仍然有實力，不會受短中期波動影響。