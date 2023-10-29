政Whats噏：24小時內踩4場上埋電台　謝偉銓識分身？

做議員有幾忙？真係好忙咖，睇吓建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)，喺出席立法會相關會議之餘，仲有好多嘢要做，佢話喺啱啱過咗嘅周末咁，24小時內就踩足4場業界活動，翌日仲要去電台節目，唔止識得「分身」，仲識「變身」添！

Tony喺社交平台話最近輿論好關注議員嘅出席率，無論係計參與會議嘅數目、提出質詢或議案嘅次數，以至出席同發言嘅情況，佢自問都係相當唔錯嘅。佢所屬的界別有11個字，係咁多界別中最長嘅，包攬嘅範圍當然大喇！佢話喺啱啱過去嘅周末，佢喺24小時內先後出席咗4項業界活動，期間仲「分身」現身電台添！

邊有時間踩足咁多場？Tony話上周五晚首先出席咗香港測量師學會(HKIS)規劃及發展組(PPD)舉辦嘅周年晚宴，翌日朝早去咗香港建築師學會(HKIA)嘅理事會會議，下晝至傍晚再接連出席HKIS轄下嘅工料測量組(QSD)周年研討會同青年組(YSG)嘅聚餐活動，行程相當充實。跟住周六上午「現身」電台節目，講解施政報告內嘅樓市同土地房屋措施。

唔通佢識得「分身」？佢開估話其實嗰個節目係喺周五下晝預先錄影嘅，即係嗰朝早佢唔係真身出現。不過，睇佢上載嘅相，喺呢4個業界活動中，佢換咗3套衫，包括深色西裝配淺藍色呔、雖然冇打呔，但換上米色西裝樓配牛仔褲，着兼黑色波鞋，之後又換咗深色西裝褸配波鞋。「變身」變得咁快，想必唔係返屋企換衫，睇嚟佢座駕上都放咗唔少衫。