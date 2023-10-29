本港出口表現差　旅遊受運力限制　港府：全年經濟增長難達預期　

今年《施政報告》提出多項措施支援香港經濟復甦，港府官員今日(29日)於電視節目指，本港今年經濟可扭轉去年的負增長，但全年經濟增長要達到預期的4%至5%，仍存在壓力。他續指，本地消費增長不錯，旅遊業亦正在增長，但受到運力限制，本港出口表現亦較差；政府支出原則上並無改變，但要視乎財政狀況，會審慎行事；至於私人投資，就要視乎市場氣氛等因素。

施政報告有多項樓市「減辣」政策，官員強調，政府的角色並非要制定樓價，而是確保樓市穩定健康發展；至於樓價回升後會否「加辣」，他表示，如果市民收入上升，帶動資產價格上升，將是正常發展，重申不希望樓市大上大落。他又提到，發放2萬港元新生嬰兒獎勵金，只是政府的「一點心意」，明白政府政策刺激生育的作用有限，但每對夫婦的平均子女數目下降至0.9，港府不能坐視不理，有需要推出措施鼓勵生育。

官員又表示，23條立法可確保社會穩健安全，有利投資，強調會同時保障人權及自由，稱《基本法》有保障人權和自由的條文，23條立法將不能凌駕《基本法》的規定。他又指，2019年的反修例風波，令香港痛到「入心入肺」，即使傷口癒合，亦不能忘記痛楚，而外部勢力亦未停止介入香港事務，社會要提防相關的國家安全風險。