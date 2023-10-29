第三季GDP有增長　政府指速度較預期慢

本周將公布第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，財金官員指有關數字雖然繼續增長，但增長速度較預期緩慢。

財金官員在網誌中指出，本港經濟自今年起穩步復甦，但地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，這持續困難的外圍環境無可避免會令本港經濟繼續受壓，而香港作為細小、外向、全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍因素所影響，但只要準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具

潛力的新產業，定能為香港提供持續的增長動能，加速邁向高質量發展，並更好應對經濟波動的挑戰。

政府上周三公布新一份施政報告，財金官員指為香港的短、中、長期發展注入更大動能，提出以產業導向為驅動力，加速多個優勢範疇的發展並發掘新的增長點，涵蓋創新科技、生命健康和醫藥研發、文化創意、中醫藥和新能源交通等，透過政策和資源的支持，建立更蓬勃、更具規模的產業體系，讓本港經濟發展更有活力、結構更多元。

不單止產業導向的發展方向，財金官員認為亦要繼續加強搶企業、搶人才、搶資本，包括擴大「高才通」的合資格大學名單，並把政府資助專上院校非本地學生的限額提升1倍，吸引更多海內外高材生來港升學，同時提出便利在港工作的試驗計劃，增加他們畢業後留港發展的機會。

財金官員表示，要實現產業導向、驅動經濟持續發展，土地和基建發展也需要跟得到位，並將領導新成立的「大型發展項目融資委員會」，研究和審視各種可行的融資方案，包括善用市場力量，槓桿市場資金的參與，確保推進項目時財政的可持續性。