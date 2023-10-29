懲教署秋季賣物會本周六舉行　主題弘揚中華文化

賣物會所籌得的款項在扣除支出後，將捐助不同的志願機構及受惠團體。

懲教署第六十八屆秋季賣物會將於本周六(11月4日)在赤柱監獄側足球場舉行，今年賣物會以弘揚中華文化為主題，會場的佈置、攤位設計及部分由在囚人士製作的手工藝品均注入中華文化元素。

當日設有多項精彩活動並將設立「弘揚中華文化體驗區」。區內設有「中國傳統運動區」，讓市民親身體驗投壺、木射和扯鈴等中國傳統運動。此外，體驗區亦設有「中國文化遊戲區」、「民間手藝工作坊」及「中國民間工藝區」等，市民除可參與猜燈謎及十二生肖排排坐等遊戲，亦可體驗活字印刷、剪紙製作及面部彩繪等中國傳統手工藝。場內更特設留影區讓市民試穿華服，打卡拍照；另外亦設置「移動長城」吹氣城堡滑梯供小朋友玩樂。

會場內攤位會售賣在囚人士製作的產品，包括傢俬、木製擺設、文具、籐器、盆栽和手工藝品。當日亦會有各式各樣的精彩節目，包括中式步操表演、舞獅舞龍、太極表演、懲教署警衞犬隊表演及民安隊電單車表演等。

秋季賣物會是懲教署體育會主辦的大型活動，自1953年起計，今年已是第68屆。透過攤位銷售及各界人士不同形式的捐助，賣物會所籌得的款項在扣除支出後，將捐助不同的志願機構及受惠團體，而賣物會亦提供機會讓在囚人士回饋社會。