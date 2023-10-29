港府明公布北部都會區行動綱領　説明項目及時間表

港府有意重點加快發展北部都會區，發展局局長甯漢豪 今日(29日)透過網誌表示，根據最新數據，未來十年，即2024/25至2033/34年度熟地供應量將達3,370公頃，當中超過一半、約1,800公頃是來自北部都會區及交椅洲人工島。她指會以「產業帶動，基建先行」為主軸，以四大區域發展北都區，包括由西至東分別為高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈；並指明日(30日)將會公布《北部都會區行動綱領》，説明各區推進的項目及時間表。

甯又指，落實北都區的土地發展時，會容納「加強版傳統新市鎮發展模式」，允許私人土地業權人於新發展區內的指定地塊並在配合政府要求下申請修訂地契，以進行政府屬意的發展；惟指現時由於業權人未必整合了有關發展用地的百分百業權，特別是一些較大並涉及祖堂地的發展用地，故最新一份《施政報告》提出，業權人若能收回有關發展用地內9成土地業權便可申請，然後由政府行使公權收回剩餘的1成土地，再交由申請人發展，目的是讓現有土地業權人參與發展，也可節省時間及免卻政府為收地和土地平整投放開支，亦有利較大的用地作整全發展。她續稱，涉及約1,000公頃土地的交椅洲人工島，經早前公眾參與後，政府會如期在今年展開環境影響評估的程序。

此外，為加快市區老舊區域的樓宇更新，《施政報告》亦建議50年至59年樓齡的樓宇，如果在非老舊區域，強拍門檻仍是8成，但在老舊區域如油麻地、旺角、土瓜灣、上環、灣仔等將為7成；假若樓宇樓齡達60年，強拍門檻會逐步遞減至6成半。她強調降低強拍門檻，需要在保障小業主及促成老舊樓宇重建兩方面取得平衡。政府會於明年成立一個新的辦事處，專責為受強拍影響的小業主提供更多支援，例如提供專業估價及法律服務、搬遷支援等。