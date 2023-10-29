首項社區客廳深水埗試行　佔地8000呎擬12月起支援劏房戶

《施政報告》提出「社區客廳」試行計劃支援劏房戶，據悉首個項目將於今年12月，在深水埗福華街188號開張，面積達8,000平方呎，設共用廚房等設施，並提供暫託服務。有劏房戶今日(29日)表示，會到社區客廳消遣，又指暫託服務有助自己找工作。有扶貧委員會委員指出，區內對暫託需求高，期望政府提供足夠名額。

社區客廳為劏房戶提供額外生活空間，包括共享廚房、飯廳、用以做功課和集體活動的共用空間，亦提供義工服務等。據了解，首個社區客廳位於深水埗福華街188號，12月正式開張，朝11晚10開門，面積約7,000至8,000平方呎，由樂善堂負責營運，為期3年；預料服務最少500個劏房戶，全年服務約8萬人次。

此外，政府會在試行1年後檢討成效，並考慮擴展至其他劏房戶較集中的社區，消息稱下一步設於觀塘、荃灣、油尖旺和九龍城等地區。

深水埗劏房戶岑女士指，由於住所空間不足90平方呎，5歲的女兒大部分時間都是上學或上興趣班，到傍晚才回家。她表示，女兒較為好動，如房間放置飯桌，「 轉身都轉唔到」。提到深水埗的社區客廳將提供暫託服務，岑女士直言想找工作但經常沒時間，因接送女兒非常「困身」，一旦女兒發燒更要請假， 希望託管有助自己找工作。

本身是扶貧委員會委員的社區組織協會副主任施麗珊指，社區客廳選址鄰近劏房戶集中地點，區內對暫託需求高，希望政府提供足夠名額。她續指，不少婦女希望延長託管時間，或在星期六日及公眾假期亦提供託管服務，讓她們可以工作，不用依靠綜援，亦較易脫貧。她又估計，社區客廳未必足夠服務區內約兩萬個劏房戶，希望日後能增設更多社區客廳。