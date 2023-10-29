政府倡加強郵輪旅遊發展　楊潤雄：明年上半年交代方案

啟德郵輪碼頭早前因交通配套不足，出市區要大排長龍，玩殘抵港遊客，淪為坊間甚至國際笑柄。而新一份《施政報告》則提出加強郵輪旅遊發展方案，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(29日)表示，啟德郵輪碼頭興建時主要用作郵輪停泊及上落客用途，當中商業用途面積僅5,600平方米，近期聽到外界不同意見，並指可研究透過發展郵輪旅遊，加強碼頭周邊設施，以及設立更多景點，吸引郵輪來港，長遠提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力，將於明年上半年向公眾交代。

楊潤雄表示，先前郵輪碼頭曾經出現旅客輪候的士時間較長情況，目前情況已改善，當局在規劃啟德體育園時會將交通情況計算在內，運輸及物流局亦會研究在啟德建立綠色集體運輸系統，相信屆時將有助令整個啟德區內的交通更加暢順。

有聲音指《施政報告》所提出的一系列支持旅遊發展措施多是「舊酒新瓶」，更未有就北上港人較內地入境旅客更多的情況提出針對性措施。楊潤雄坦言，這並非甚麼新鮮現象，指過去多年北上港人的數量一直高於內地入境旅客，加上自通關以來，入境旅客增長速度理想，今年8月已經恢復至新冠疫情前約70%，認為本港在旅遊復甦方面絕對做得不差，但留意到近年旅客的口味有變，從以往注重購物，轉向成聚焦深度遊，故未來將會集中發展具香港特色的旅遊項目。

至於發展街頭表演方面，楊潤雄則指出，政府一直希望提供更多場地，支持藝術表演者，以及給予年輕人有更多表演機會，但街頭表演需要考慮許多因素，包括人流、聲音、會否會對周圍環境、交通、商店等產生不良影響。他表示，當局正計劃利用部分康文場地，譬如將沙田大會堂對外的地方，改用作為表演場地，甚或進一步研究將露天表演空間伸展至其他地方。他最後重申，明白表演者希望自己的演出能讓更多人看到，故認為最好的方法是在不影響很多人及不構成危險的前提下，有更多私營表演場地，當局會繼續大力推動。