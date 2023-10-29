建議設劏房登記發牌制度　社協倡訂居住環境最低標準

香港長期面對住屋問題，全港現有約22萬名劏房住戶。而新一份《施政報告》則提出成立「解決劏房問題」工作組，計劃用10個月時間研究相關方案，包括為劏房居住環境設定最低標準。香港社區組織協會今日(29日)建議，政府對劏房實施登記制度，新興建劏房必須獲相關部門批准及領牌，同時亦需配合安置政策，以免劏房居民「無家可歸」。

在訂立「最低標準」方面，社協建議考慮居住面積、居住高度、單位戶數、間隔物料、通風及樓宇管理等9項準則；若其中3項不符合要求，例如兩人或以上單位人均面積少於5.5平方米、單位分租多於5伙、租金超過差餉租值1.2倍等，應定為不符合「法定最低住屋標準」。社協以目前全港近11萬戶劏房推算及前線觀察，估計全港約三成的劏房單位並不符合「最低住屋標準」。

就租客及業主的執行機制及安置配套，社協建議設6個月整改期，不符合「最低住屋標準」的單位，業主須在6個月內改善，否則不可再出租，租戶亦有權提早解約。如整改期間需要租戶搬走，或劏房被界定為不可再出租，業主必須退回按金，政府亦需向租戶提供安置搬遷津貼，例如兩人戶獲7,500港元等。

社協又建議，政府應立即做全港劏房登記，其後興建的劏房必須符合「最低住屋標準」；制定分階段消除劣質劏房全面取替劏房的時間表；對劏房實施登記制度，新興建劏房必須獲政府相關部門批准及領牌，每兩年續一次牌等。社協又建議，政府在2年內完成立法及全港劏房登記工作，5年內全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作，並取消《床位寓所條例》，完全禁止經營籠屋。