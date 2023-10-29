東呼為民發聲政府必應　內地下月起勢取消「黑碼」

中港兩地自今年初全面恢復通關，但現時出入境內地人士仍需出示俗稱「黑碼」的「健康申明卡」，十分擾民。《東呼即應》(下稱《東呼》)上月中為民發聲促取消黑碼，節目出街半日後內地海關總署旋即大幅簡化健康申報內容。現時內地部門再從善如流，後日起將全線口岸取消黑碼，市民過關毋須掃碼，真正「零障礙」通關。各界均讚好相關做法。

《東呼即應》今年9月中接獲大量讀者反映北上過關時，口岸大排長龍，箇中原因是「黑碼」導致，採訪隊為此製作節目為民發聲，結果該集節目於9月16日出街半日後，深圳市人民政府口岸辦公室便公布內地海關總署為進一步統籌做好疫情防控和便利人員往來工作，優化調整健康申報內容，形成了第11版俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》。該做法被視為內地全面撤銷「黑碼」踏出第一步，亦正反映內地當局請示中央，循序漸進部署全面取消「黑碼」工作。昨日更有內地口岸人員證實由今年11月1日起全面取消「黑碼」，除反映內地當局執行便民政策外，也證明《東呼》具有影響力。

消息指，實施一地兩檢的廣深港高鐵香港段香港西九龍站，站內的內地口岸海關位置會拆除相關掃碼機。有旅客反映，今日(29日)由香港上廣州，全程都沒有被要求出示「黑碼」。本報記者今日到西九高鐵站了解，職員亦稱收到不少朋友來圖稱內地取消「黑碼」。

市民蔡太太表示，最初她以為取消黑碼是假的，但現在很有可能成事，認為內地對香港很好。旅客何小姐亦稱來港時毋須掃碼。今日首次去深圳的何先生指，年紀大要用智能手機填資料比較麻煩，全面取消黑碼當然方便，認為《東呼即應》報道比港府更有效率，又指《東呼》為市民發聲實屬好事。議員亦歡迎內地取消黑碼，更促請延長部分口岸的開放時間。