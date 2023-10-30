團體辦12小時慈善越野馬拉松　逾1200位健兒為基層家庭而跑

苗圃行動昨日(29日)主辦「苗圃挑戰12小時慈善越野馬拉松2023」，逾1,200位健兒及傷健人士分別參與42、26、12公里賽及共融線，爭取佳績和共襄善舉。今年活動為本地基層家庭服務及其他資助項目籌款，善款全數用於資助項目，將為不少基層的兒童及家庭，帶來改善學習條件及個人發展的機會，希望能推動他們與社區連結、互相，陪伴小朋友成長。

為增加挑戰性及新鮮感，2023的比賽加入了新元素，42公里改為循環線，以大埔為起點及終點。截至昨日，累積善款已超過94萬元。捐款截止日期為11月30日。賽事今年第25屆，過去24屆活動，累積參加人次超過40,000人，籌募超過5,300萬港元善款。

活動起步禮由議員江玉歡、苗圃董事局副主席白保羅及副主席白李殷傑、苗圃行動總幹事許彬彬等主持。主禮嘉賓議員江玉歡指，希望凝聚社會各界力量，回饋社會及推動健康生活。苗圃行動董事局副主席白保羅則表示苗圃30年，挑戰12小時亦踏入第25屆，受惠的小朋友已遍及中國內地、香港、尼泊爾、緬甸及泰北。該會近年積極回歸本地基層家庭服務，在深水埗開設地區服務中心，現有約1,400個家庭會員，七成為劏房戶，昨日亦邀請了部分家庭一起參與12公里的賽事。