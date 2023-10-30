長沙灣女子衝出馬路用頭撼貨車　復奔過對面線遭的士撞昏

長沙灣發生一宗「奇情」交通意外。今日(30日)凌晨2時許，一名年約40多歲女子在海達街奔跑橫越深旺道，擬跑往對面行人路，有兩名女子緊隨追趕。適時，一輛貨車駛至，男司機見3名女子衝出馬路，立即收慢停車；詎料，帶頭女子發狂衝到貨車前，並用頭猛撼車頭，導致貨車車頭輕微凹陷。

女子頭撼貨車後，目露兇光，神情異常，司機大惑不解，下車向她了解情況，而緊隨撼車女子的兩人，其中一人為其母親，另一人為20多歲女子，抓着她呼叫「不要再跑！」，貨車司機見狀甚覺無奈，欲返回車上取電話匯報給東主代為報案。當其時，撼車女子已掙脫兩人掣肘，並向對面行車線逃跑，一輛載客的士恰巧途經，懷疑收掣不及，將她撞至應聲倒地不起，的士右邊車燈鬆脫，再衝前約10米停下。救援人員接報到場，將受傷女子送院治理，她當時已陷昏迷。執法人員正調查意外原因，並循企圖自殺方向跟進。

赤膊姓黃貨車司機事後表示，「當時見3人衝出馬路，仲以為佢哋玩，以為係撞車黨」，其後聽到一聲巨響，「知道大件事」。的士司機則指，事發時他正載着客人沿深旺道向美孚方向行駛，當駛到海達邨對開燈位時，有人突然衝出馬路，根本未能及時有反應煞車，導致意外發生。