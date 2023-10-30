東方日報A1：後日起全線口岸黑碼免掃　往返便利各界讚好

中港兩地自今年初全面恢復通關後，兩地市民往來漸趨頻繁，但現時出入境內地人士仍需出示俗稱「黑碼」的「健康申明卡」的安排十分擾民。《東呼即應》（下稱《東呼》）上月中為民發聲促取消黑碼，節目出街半日後內地海關總署旋即大幅簡化健康申報內容，被視為全面取消的第一步。內地部門再從善如流，後日起將全線口岸取消黑碼，市民過關毋須掃碼，真正「零障礙」通關；遊客、港人及議員均讚好相關做法。

《東呼即應》今年9月中接獲大量讀者反映北上過關時，口岸大排長龍，箇中原因是「黑碼」導致，採訪隊為此製作節目為民發聲，結果該集節目於9月16日出街半日後，深圳市人民政府口岸辦公室便公布內地海關總署為進一步統籌做好疫情防控和便利人員往來工作，優化調整健康申報內容，形成了第11版俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》。該做法被視為內地全面撤銷「黑碼」踏出第一步，亦正反映內地當局請示中央，循序漸進部署全面取消「黑碼」工作。昨日更有內地口岸人員證實由今年11月1日起全面取消「黑碼」，除反映內地當局執行便民政策外，也證明《東呼》具有影響力。

消息指，實施一地兩檢的廣深港高鐵香港段香港西九龍站，站內的內地口岸海關位置會拆除相關掃碼機。有旅客反映，昨日由香港上廣州，全程都沒有被要求出示「黑碼」。本報記者昨日到西九高鐵站了解，職員亦稱收到不少朋友傳圖片訊息稱內地取消「黑碼」。

復常後港人「北上」情況急增，單計前日周六經高鐵、羅湖、落馬洲、香園圍及深圳灣等出境到內地的港人及旅客已有約32萬人次，而入境香港亦有逾28萬人次。有市民近日多次回港時，因人潮情況內地海關已毋須要求掃碼，安排如虛設，惟昨日記者到皇崗口岸直擊時，市民仍需要使用「黑碼」過關 。

昨日首次去深圳的何先生指，年紀大要用智能手機填資料比較麻煩，全面取消黑碼當然方便，認為《東呼》報道比港府更有效率，指《東呼》為市民發聲實屬好事。另一港人蘇女士則表示，雖然「黑碼」毋須每次輸入資料，但相信取消後不再有人龍塞着口岸，過關會較暢通，更認為內地當局重視港人程度高於港府。

議員鄧家彪對內地全面取消「黑碼」表示歡迎，他指在街頭和社區宣傳時，即時收到不少居民歡呼讚好。另外，他建議兩地增設更多24小時通關口岸及推行兩地一檢，例如深圳灣口岸和香園圍口岸。他又建議在大型口岸增設「人面辨識」特快過關通道進行，以及加強直通巴士接駁羅湖/落馬洲班次服務，設立單車友善關口，更便利不同需求的港人北上。

另一議員劉國勳指，他昨日在內地過關時有關口職員向其表示11月1日起將不採用黑碼，而他亦與當地站長了解，但官方文件暫未提到。他歡迎有關安排，認為「黑碼會令通關時間長咗好多」，令大量人塞在關口內，目前內地和香港均能有效控制疫情，市民生活亦復常，取消黑碼為合適決定。

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