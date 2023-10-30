黑碼因新冠爆發而生　通關後口岸屢排長龍

俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，始於2020年1月25日起使用。因應當時爆發新冠疫情，全國感染新冠病例1,287宗，內地海關總署要求在全國口岸重新啟動出入境人員進行健康申報的制度，並稱為方便旅客使用智慧型手機填報，要求旅客使用微信小程序作出健康申報及生成「黑碼」過關掃碼。

健康申明卡每次填報的有效期為24小時，且只能使用一次。在中港未全面通關前，內地亦實施隔離檢疫及設配額等措施限制人員來往。直至今年2月6日，中港兩地實施免檢疫通關後，旅客仍要使用「黑碼」過關，旅客反映相當不便，不少長者更卡在關口，需要由口岸工作人員代為填碼，導致口岸經常大排長龍。今年5月，內地當局對往返深圳與香港口岸的跨境貨車司機及跨境學童試行「一次申報，多次有效」的健康申報優化措施，有關人員的「黑碼」使用期調整為7天內多次有效。

至於《東呼》上月16日推出節目，為民發聲促請內地當局盡快取消黑碼後，深圳當局隨即於節目出街15小時後，公布簡化程序，刪除8項填報資料，調整了健康申報內容，形成了第11版俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，便利市民通關。直至昨日網上流傳內地將全面取消「黑碼」，其後內地口岸人員證實相關消息，「黑碼」將於11月1日起成為歷史，而昨日部分口岸旅客過關時已不用「掃碼」。不過，有中港車司機指昨日駕駛私家車經港珠澳大橋回中山時，過關時仍需要填寫健康申明卡。