兒童資料庫研究報告延期2年出爐　以受虐及SEN兒童優先

政府研究設立中央兒童數據資料庫，相關研究報告原定18個月完成，最後延至今年8月。報告提出用10年分兩階段發展成立中央資料庫，並以有「虐待及疏忽照顧的風險」和「有特殊教育需要(SEN)」兩類兒童作優先處理範疇。不過，勞福局並未確立何時成立中央資料庫，稱兒童事務委員會已接納該研究報告，政府會仔細考慮報告建議。有立法會議員促請今屆政府盡快成立兒童數據資料庫，切勿再拖延。

因應各類兒童資料散落不同政府部門，社會難全面掌握各類兒童數據和問題全貌。顧問研究報告提到，中央資料庫以趨勢監察為目標，鑑於私隱關注，不建議就整體兒童人口作個案追蹤。在宏觀層面，中央資料庫載有政策局和部門的不可識辨身分兒童資料，以達至趨勢監察；在微觀層面，政策局或部門各自的資料庫仍保留可識辨身分的資料，用作預防工作及早期介入、個案追蹤。

報告建議就兩範疇提出研究題目，以兒童事務委員會轄下工作小組選定「虐待及疏忽照顧的風險」和SEN兒童作為兩類優先處理範疇，如了解虐兒個案的趨勢、有何風險因素和地區差異；社會福利署、醫院管理局和警務處備存的虐兒個案有何分別；另外，了解每年SEN兒童數字、哪些特徵會影響SEN兒童健康及教育等。

報告建議本港用10年分兩階段成立資料庫，首5年涉整合橫跨部門的兒童數據，集中監察兒童宏觀趨勢和兩類優先範疇的兒童，亦就兩類優先範疇展開研究；第二階段連結不同資料、作縱向研究等。報告建議政府內部成立辦公室執行中央資料庫工作，並由兒童事務委員會轄下工作小組監督。

社福界立法會議員狄志遠指，中央資料庫可令政府和社會全面掌握原本零散的兒童數據，有助制訂政策和改善服務，又指成立中央資料庫已是社會共識，政府不應再拖，促請今屆政府積極跟進，盡快成立資料庫。