公務員表現不濟　林健鋒批明哲保身　葛珮帆斥把工作彈晒出去

公務員官僚及各自為政備受批評，而政府在過去年3000多名公務員接受紀律行動或懲處。身兼行政會議成員的議員林建鋒批評現時有公務員或因明哲保身「唔會行多一步」。議員葛珮帆亦指部分公務員抱持「呢個唔關我事」，把工作全部「彈曬出去」。在過去5個財政年度有1124個公務員犯嚴重罪行，但只有只有195人免職，有議員關注當中逾900名如何處理。

過去5個年度共有1124名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，另有1995人因干犯性質較為輕微的不當行為，而須接受簡易紀律行動。她指，同期須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中，有195人被免職。單單上個年度，公務員被免職的個案已有60宗，遠較之前5個年度每年平均不足31名為高。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（30日）討論施政報告的公務員政策，由於有195名公務員被免職，議員陳振英關注當局對當中929個公務員的處理方法，又認為近年經常聽到公務員回內地，惟甚少聽到內地公務員來港交流，將他們的經驗與香港公務員分享，問到有關交流是否只是單向。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指當局有各式各樣懲處，不過現時未有實數，會在會後提供。而公務員交流為雙向，香港派員到內地交流時，內地同樣會派員來港，但時間可能會「錯開」。

林健鋒指政府提出不少績效指標(KPI)，認為目前有公務員或因明哲保身，「唔會行多一步」，雖然政府有提出公務員獎勵計劃，但他認為未必足夠，問到政府有何措施去令公務員增加創意和動力。

葛珮帆亦認為部分公務員抱住「呢個唔關我事」，全部「（工作）彈曬出去」，「唔係好願意幫市民甚至立法會議員去解決一啲嘅問題」，而且聽到市民反映當局有大量專員，不過社會對專員的職能不清晰，要求政府加強與市民講解工作，同時向社會和立法會匯報工作，與大眾都可以監察專員工作，又期望遇難解難能成為所有公務員工作態度。

楊何蓓茵回應指，最好的招數為提拔有潛質和表現好的公務員，又重申自己每次與部門首長開會都關注晉升問題，會考慮解說好專員工作並適當地匯報工作成效。

對於施政報告提出新增多個小組和辦公室，議員田北辰估計需要增聘人手，又指公務員團隊由過去5年前逾18萬人，加至現時的近20萬人，以及政府的總經常性開支增加逾50%，認為公務員新增部門定必需要大量增聘人手開和開支，如果不增加人手部門職責會因此增加，擔心會影響質素。

田又指指現時招聘困難，不少D6處長及的職位都出現流失，而較低職級的官員難以帶動小組，憂慮部門沒有適合的人帶領。楊何蓓茵承認過去公務員編制有增加，但過去3年，政府都控制至零增長。雖然當局更常到立法會申請增聘人手，然而隨科技發達不少前線人手可以「慳番嚟」。她又否認目前空缺位非大多，只是因為出缺突然，以及內部調配需時，又相信D2至D3的公務員有足夠能力。