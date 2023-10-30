觀塘臨時人事登記處周三啟用　整體身份證處理量增至2.5萬宗

辦理身份證需求殷切，入境事務處今日(30日)宣布，位於觀塘的增設臨時人事登記辦事處周三(11月1日)起啟用，連同餘下人事登記辦事處，預料每周合共最多可處理約2.5萬宗身份證申請，較疫情前升1.5倍，整體可處理量亦較現時約1.8萬宗升約40%。

新設的臨時人事登記處位於觀塘偉業街宏利金融中心，其中登記服務將設於2樓，領證服務則在3樓，星期一至六早上8時至晚上10時開放服務，預料每星期可最多處理約6,000宗身份證申請。

入境處表示，臨時辦事處主要供給在「換證計劃」結束後，仍未換領新智能身份證、年滿11或18歲需要換證，以及已核實永久性居民身份而需要換證的人士，當中並不包括首次登記、遺失或其他申請。市民可於明日(31日)零時零分起，登入相關網站進行預約。

助理首席入境事務主任(人事登記）王嘉怡表示，隨着社會全面復常，身處內地、海外的市民陸續回港換證，加上政府推出各項搶人才以及輸入外勞措施，令辦理身份證需求變得殷切。截至9月，「全民換證」計劃下仍有約39萬人未換領新證；人才計劃下亦共接獲16萬宗身入證申請，當中10萬宗獲批，6萬宗申請仍待批核。

她續指，如市民是今日或之前預約，則不會受是次服務調整影響，臨時辦事處將會因應實際運作情況及市民需求而調整服務。她另重申，已持有工作或學習簽證的申請人，即使未持有身份證，已可以合法地上班上學；至於新來港人士如有合理辯解，例如預約額爆滿而末能在30日內申請，處方會酌情處理。