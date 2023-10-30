政Whats噏：改組中大校董會草案表決在即　楊于銘撰文促議員三思

有關改組中文大學校董會嘅草案本周三(11月1日)喺立法會恢復二讀同三讀，早前發起聯署反對修例嘅中大校友評議會主席楊于銘，今日(30日)喺報章撰文，重申2016年嘅改組方案為基礎，又批評立法會相關法案委員會進行嘅公眾諮詢係一場鬧劇，又斥有人刻意以不符程序嘅手段試圖蒙混過關，要求議員喺表決前三思。

臨近草案表決，楊于銘形容依家彷彿到咗「結案陳詞」嘅最後階段，佢強調凝聚社會共識係香港當前發展嘅最大動力，當社會喺一啲熱點問題上出現分歧時，大家好應該合力凝聚共識。而喺中大重組校董會一事上，佢已向提出修例嘅3名議員都各自陳述咗《2016年方案》同張宇人方案嘅唔同，但最關鍵嘅係立法會正在審議嘅草案並非中大校董會成員嘅「共識」。

楊于銘話喺8大院校嘅《大學條例》當中，其餘7間受資助大學都冇「立法會議員校董」組別，可見在大學管治架構中設立議員校董並非「社會共識」，只有中大仍然按傳統保留立法會議員互選產生嘅校董議席；而中大前後3次改組校董會嘅建議中，包括2009年、2016年同2023年的方案，都有提出按比例下調立法會議員席位數目，咁先係中大校董會成員嘅「共識」。

由中大自行成立專責小組收集意見，經整理後再撰寫報告提交大學校董會，大學校董會於本年4月17日贊同小組報告嘅內容，認為「2016年方案仍然適用」，佢話按道理就應該將呢份達成「共識」嘅方案寫成具體法律條文，然後請議員代為呈交立法會走過簡易程序就可以，唔使勞煩立法會另設法案委員會再作10日公眾諮詢；然而市民大眾同各位議員喺過去數月以嚟睇到嘅卻係一場鬧劇，大學校董會主席同副主席先後公開請求草案提案人考慮減少議員校董嘅席數，正正反映有待審議嘅草案被換包，並無如實反映大學持份者嘅「共識」意見，喺大眾眼中係唔公道同唔理想嘅。

佢香港作為法治之都，凡事都應該依足程序而行，如果草案得到大學校董會半數成員贊成通過，仍然喺度吵鬧就係無理；相反，若大學校董會根本未有對草案進行審議表決，而草案本身又同校董會已議決通過嘅小組報告有出入的話，咁就係有人刻意以不符程序嘅手段試圖蒙混過關，對政府素來尊重嘅「院校自主」原則徹頭徹尾嘅不尊重，同時亦削弱咗政府堅持行政主導嘅治港方針。

最後佢話如果中大校董會已經取得「共識」嘅話，根本唔會出現校董會副主席對草案提案人嘅再三請求，又話表決在即，政通才能人和，公道自在人心，希望議員三思。