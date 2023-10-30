旅遊旺丁不旺財　政府指不過夜客消費跌　活化廟街或下月底公布

本港旅遊業未如預期般復常，立法會經濟發展事務委員會今日（30日）討論本港旅遊政策。會上有議員關注本港旅遊業「旺丁不旺才」，問到當局有何措施吸引高消費旅客來港消費，又問到推動廟街安排細節和時間表。政府回應指估計需要11月尾或12月初才可以公布推動廟街安排。

議員嚴剛指即使旅客數字有增長，但都是「旺丁不旺才」，不少旅客都在即日往返珠三角，香港消費增長遠低於訪港人數增長，關注當局有何措施吸引高消費旅客來港消費，建議政府與商場商討推出關口到商場的服務。文化、體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，初步過夜旅客平均消費沒有減少，留港日數亦沒有減少，惟單日不過夜消費則有減少，認為當

局要做好郵輪旅客和會展業旅客。

近月港府指要活化廟街作新宣傳點，議員鄭詠舜關注政府在推動廟街上有沒有初步方案和時間表，又要求當局在體育文化賽事多作宣傳，指過去本地賽事吸引本地觀眾沒有問題，但海外觀眾「差一啲」。楊潤雄回覆指廟街安排旅發局仍與檔販商討中，指涉及大量細節問題，估計需要11月尾或12月初才可以公布安排，而旅發局在國外亦在宣傳賽事上做了很多工夫。

另一議員陳紹雄則指現時全球在智慧旅遊上行得快，而香港仍在設智慧旅遊工作組，要求當局加快工作。議員吳永嘉則部分旅客有意在港深度遊，而政府有意推出本地特色旅遊鼓勵計劃，關注有關計劃與現有的文化古蹟本地旅遊鼓勵計劃，會否增加資助額和何時推出，又建議推動工業旅遊，讓海外旅行參觀香港的生產線。

楊潤雄指當局一直有做智慧旅遊，而現時希望可以集中整個政府力量推動。至於本地特色旅遊鼓勵計劃，則會繼續利用現有資源，而詳細情況會在今年年初，明年公布。對於吳永嘉的建議，他指要交由業界和工業界討論。