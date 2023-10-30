簡化公僕炒魷機制　議員憂助長擦鞋文化　主管不敢評分欠佳

公務員事務局早前簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（30日）討論有關事宜。會上有議員擔心推行簡化機制後，公務員評核過於依賴直屬上司，以致出現「擦鞋文化」，又有議員指有部門因人手短缺，令部分主管不敢在評分上評部分公務員為欠佳。

簡化機制包括刪減多次及非必要的提交申述書程序，取消部門或職系首長把個案提交公務員事務局前須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求意見的要求。機制同樣要求工作表現持續欠佳人員的「觀察期」只能於特定情況下延長一次，並暫停或延期向被採取第12條行動而表現持續欠佳的人員發放增薪點。

議員周小松關注推行簡化機制後，有否改善評核機制，例如客觀的標準予評核人員避免過於依賴上司，杜絕「擦鞋文化」，又問到簡化機制會否有檢討期。公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，公務員工作愈來愈少手板眼見工夫，工作難以量化，強調一直鼓勵公務員更加客觀。

另一議員陳振英則擔心會否有部門因人手短缺，而替補人手時間過長，需時一至兩年，令部分主管不敢在評分上評為欠佳，寧可有一個工作表現一般的人，好過調走他們，問到當局能否在員工出現持續欠佳的勢頭走補充他們相關的人員。他又關注簡化機制後共可以減少多少程序時間。

楊何蓓茵認為如實的報告重要，否則機制如何簡化都「無用」，而且政府內部不同部門都會設評核委員會，雖然各人尺度「有人鬆有人緊」，但委員會可將各人尺度拉至平均，又相信憂慮無人替補為小有，通常為「唔使同個同事做醜人」，無人的時候可以根據替補名單，可以聘請候補同事上任。她又相信簡化機制可至少減至10個月。

議員謝偉銓關注何為工作表現欠佳的公務員，以及因表現欠佳被暫停或延期發放增薪點的公務員，日後可否補發增薪點，楊何蓓茵指如果公務員在6級的評核中持續取得第4級有一個更差的傾向，或持續取得第5、第6級數則為欠佳，而暫停或延期發放增薪點的公務員在表現回覆正常後會發放增薪點，承諾會適時檢討簡化機制。