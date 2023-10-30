DHX基因變異誘發神經發育障礙　中大研究助區分病例嚴重程度

神經發育障礙泛指多種影響大腦功能和神經發育的疾病，全球約有15%至20%兒童出現不同程度的神經發育障礙。過去有研究指出神經發育障礙與DHX家族基因變異有關。香港中文大學醫學院早前與美國貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)及德國小鼠中心(German Mouse Clinic)合作研究，透過病人基因組測序分析，首次發現DHX9基因變異會造成遺傳疾病，並利用細胞及動物模型成功驗證DHX9基因功能缺陷與神經發育障礙相關。研究結果已在科學期刊《美國人類遺傳學雜誌》發表。

DHX9基因編碼一種解旋酶，在許多細胞代謝過程中發揮關鍵作用，包括調節DNA複製、RNA轉錄等，有維護基因穩定性的功能。因此當DHX9出現變異，導致細胞生理過程失調，便有可能誘發神經發育障礙。研究團隊為出現輕微至嚴重程度神經發育障礙、但未經確診的患者佇列進行基因診斷，發現其中20名患者都帶有DHX9基因致病性變異。 團隊進一步研究了解DHX9基因變異如何導致功能改變。結果顯示，DHX9的致病性變異可以改變基因的多個關鍵功能，包括表達蛋白的亞細胞定位，增加基因組的不穩定性，或在某些情況下改變解旋酶的活性。

中大醫學院生物醫學學院助理教授顧燊表示，細胞研究讓團隊能夠依據基因變異的功能改變，清楚地區分出輕微或嚴重的病例，其導致疾病的分子機制亦不相同。中大醫學院生物醫學學院助理教授張凱鴻亦表示，許多DNA或RNA解旋酶的生物學功能仍有待發現。此研究最重要的發現是在患者身上找到不同DHX9變異的致病性。未來將利用動物模型和人體類器官模型進一步研究發病機制。