調查指SEN照顧者壓力爆煲　逾半有抑鬱　1成人想過傷害兒童

照顧特殊學習需要(SEN)兒童需要更多耐心及關愛，也令照顧者承受壓力。有關注團體今日(30日)發表問卷調查，結果發現逾9成SEN兒童照顧者為母親，逾半受訪者每周花逾100句鐘照顧兒童，逾2成人更接近24小時照顧，近5成受訪者精神壓力瀕臨「爆煲」，更有超過9成受訪者出現不同情緒症狀，一半人抑鬱，逾1成受訪者更有傷害小朋友的想法，團體促政府增援資源協助SEN照顧者，如提供學習券、改善託管服務及擴展照顧者津貼至SEN兒童照顧者等。

由十多個社福機構及民間團體組成的「照顧照顧者平台 — 關注SEN兒童照顧者工作小組」與「香港讀寫障礙連網」及「專注不足/過度活躍症(香港)協會」合辦的《「特殊學習需要兒童照顧者精神壓力」問卷調查》發布會今早舉行，調查今年9月20日至10月23日期間以網上形式進行，成功收回398份有效問卷。

調查結果發現，接近94%的受訪者為SEN兒童的母親，當中60%需要全職照顧家庭；56%受訪者表示每周花逾100小時照顧兒童，更有23%的受訪者每周花超過161小時照顧兒童，即每日照顧近24小時。受訪者的精神壓力指數平均達4.2分，當中48.5%表示其精神壓力已達到5分「非常大壓力」的最高水平，主要精神壓力來源，包括「家裏無人分擔照顧工作」(74.6%)、「政府對SEN兒童照顧者的支援不足」(71.4%) 及「因照顧而引致的額外開支」(66.6%)。

92%的受訪者出現不同的情緒症狀，包括「易怒」 (80.2%) 、「易疲倦」 (75.1%) 、「情緒低落」 (66.3%) 和「失眠」 (57.8%) 等症狀。有受訪者表示曾有「傷害小朋友」 (14.8%) 、「自殘」 (6.3%) 或「自殺傾向」 (5.8%) 的想法。有近69.4%受訪者指情緒困擾行為已經影響他/她的生活，更有41%人表示達到「非常大影響」他/她的生活的最高級別。

有一半的受訪者表示已評估患有抑鬱症 (27.1%) 或焦慮症 (22.9%)。而當中有63名受訪者表示有兩種或以上的精神科疾病，佔整體約16%。接近8成的受訪者認為現時香港對SEN兒童照顧者的精神支援服務並不足夠 (39.2%) 或非常不足夠 (39.2%)，只有不足1%的受訪者表示服務已經足夠。而當中69%受訪者認為政府提供的精神支援服務輪候時間過長。

調查結果反映政府對照顧者支援不足，平台向當局建議5大方案，包括增設SEN照顧者醫療券，為了讓SEN照顧者及早接受診斷和治療，政府應為SEN照顧者設立照顧者醫療券，讓照顧者能夠及早接受合適的醫療服務，以減輕其經濟、心理及精神壓力；其二是增加地區精神健康支援，建議政府加強地區康健中心的角色，如聘請臨床心理學家或精神科醫生長駐各區的地區康健中心，為個案提供適切跟進，以免延誤治療。

其三是最後是提供兒童學習券，建議政府將「為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼」擴展至學齡兒童，並為SEN兒童提供學習券，讓SEN照顧者有更多選擇，可以在私人市場為兒童尋找合適的訓練等，從而減輕學習上的開支和壓力。其四是改善課餘託管服務，因應SEN學童在學習和照顧上有不同程度的需要，平台建議政府聘請更多受過專業訓練的導師，按SEN兒童的能力和學習程度，提供合適的功輔和支援，以減輕照顧者處理功課時的壓力。

最後是擴展照顧者津貼至SEN兒童照顧者，並設高額照顧者津貼，建議政府將申請津貼的資格與輪候服務的身份脫鈎，擴大其受惠對象至兒童照顧者，並加設高危及一般照顧者級別，將SEN兒童照顧者列入高危級別，領取無入息審查且較高額的照顧者津貼，以減輕照顧者在生活上的經濟負擔。