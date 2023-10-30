女嬰托兒所午睡失知覺亡　母親求公道　憶述醫生指送院前已去世

澳門一名女嬰在託兒所午睡時臉部發紫失去知覺，送院後失救不治。一名自稱女嬰母親的網友上周五(27日)在社交平台發文，事發當日趕至醫院，醫生表示女嬰送至醫院前已去世，希望有足夠證據證明託兒所人為疏忽，涉事人可得到應有的法律制裁。

於本月19日下午3時37分，澳門執法人員接獲報案指，氹仔一間託兒所一女嬰午睡時，被發現其臉部發紫並失去知覺，職員隨即進行急救。當地消防將幼兒送往山頂醫院搶救，惜最終仍失救不治。經法醫對屍體進行檢查，並未發現任何懷疑涉及刑事犯罪的傷痕。母親在貼文中憶述，當日早上9時「送你入托你仲笑笑口被姨姨抱入去」，至下午3時17分收到託兒所電話指女嬰「已經無左心跳同呼吸」。

父母去到醫院急救室，搶救女嬰的醫生表示，她送至醫院前已去世。當他們看到女嬰時，她已無反應，手腳已經變凍，唇色已經變紫黑色。母親形容當時心情「好似跌左入個黑洞」，並希望接下來有足夠證據證明託兒所人為疏忽，不要令事件不了了之，「還BB一個公道」。

當地社會文化司司長表示，對此感到震驚及傷心，並向幼兒父母表示慰問，但事件已交執法部門跟進，為免影響調查，現時不適宜發表任何意見。