一手樓貨尾逾1.8萬伙　未來3至4年潛在供應量達10.7萬個單位

房屋局今日(30日)公布最新私人住宅一手市場供應統計數字，當中已落成樓宇但仍未售出的「貨尾」私人住宅數目有1.83萬個單位，較上季增加900伙，連同建築中未預售單位6.8萬個，及已批出土地上可隨時動工的單位2萬個，未來3至4年間可提供的一手私人住宅單位數目有10.7萬伙，按季增加2,000個，為連續4季均超過10萬個供應，重回今年首季水平。

另外，今年第三季私宅住宅落成量約2,500伙，對比第二季僅800伙，增加約2倍；而本港私人住宅第3季施工量將約有3,200個，按季增加2,800個單位，或上升46.7%。而按年則增加近1.3倍；而首3季施工量達1.15萬個單位，數據已經超越去年全年的1.1萬個。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，可能需時8年才能完全消化目前的一手樓潛在供應，或會影響發展商投地意欲和出價。他指，去年度一手成交只有約1萬個單位，就算調整辣招有助增至1.3萬伙，但貨尾仍有1.8萬伙，一手潛在供應可能需時8至10年才能完全消化；而目前土地成本仍偏高，美國可能繼續加息，發展商可能調低投地作價以控制成本。

張又指，發展商會否進一步促銷，都要考慮地價和建築成本，以及個別發展商的貨尾數量。不過，他相信，即使面對私人市場需求放緩，政府亦不會放慢土地供應，未來或會將更多土地改作資助房屋用途。