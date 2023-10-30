海上天然氣站成本分期入帳　兩電指難料來年電費調整

堪稱全球最大儲存量的海上液化天然氣接收站，至今已啟用近4個月，兩電透露已引入60立方米來自世界各地的液化天然氣。兩電今日(30日)表示，期望增加燃料來源下，能穩定供應之餘，亦可爭取引入價格具競爭力的天然氣，惟接收站的成本將分期入帳，可能增加供電營運開支，兩電則指，由於目前天然氣引入僅運作數個月，難預料實際成本的變化，要待年尾與政府商討來年電費後才有公布，並稱當年購買天然氣是在俄烏戰爭前的「好時機」。

位於索罟群島以東的香港海上液化天然氣接收站，在今年7月正式落成啟用。兩電介紹時指，目前全球最大、有3個英超球場大小的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」，將長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。船上載有容量達26.3萬立方米、相等於100個奧運泳池儲水量的液化天然氣儲存缸，足以供應300萬戶3人家庭1個月的用電量。

香港海上液化天然氣接收站項目總監李德明提到，海上液化天然氣接收站建築成本約80億港元，當中包括建設附帶相關設施，例如中電需額外興建接站等。不過，根據兩電與港府的協議，電力公司的基本電價水平，將按收回供電營運開支來計算，而接收站成本將分期入帳，供電營運開支將增加，或使市民需多交電費。

接收站設有2條海底輸氣管道，分別將天然氣輸送到中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠。兩電稱，海上液化天然氣接收站啟用後，令他們可直接透過船運從世界各地引入液化天然氣，不止從海南島等透過管道輸入內地天然氣，更提供另一長遠供氣來源以應付香港的發電燃料需要，有助鞏固兩電的供應可靠率及議價能力，甚至爭取引入價格具競爭力的天然氣。

不過，兩電拒絕正面回答設施啟用後對電費的具體影響，僅稱正與環境及生態局商討新一年電費安排。燃料成本方面，李德明則透露兩電於俄烏戰爭前，與蜆殼公司簽訂天然氣合約，形容當年是「簽在好時機、好時間」。翻查資料，俄烏發生戰爭後，石油等燃料價格急增，本港電費亦因此飆升，至近期才有所回落。

現時市民繳交的電費由兩部分組成，分別是反映電力公司資本開支、營運成本、標準燃料成本及利潤的「基本電價」，以及實報實銷反映燃料價格變動的「燃料調整費」。縱使燃料調整費下調，若兩件投資發電機組等增加，成本將於「基本電價」中反映。