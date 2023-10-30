認虐26貓致其中2隻亡　男教師還押11.13判刑

男教師疑在將軍澳住所內飼養30隻貓，卻沒有提供基本護理及衞生環境，導致其中兩隻貓死亡，當中24隻貓亦身體狀況欠佳。涉案男教師最終被捕，並被控1項殘酷對待動物罪。被告今日(30日)於觀塘裁判法院承認控罪，裁判官把案件押後至11月13日判刑，期間索取被告精神科、心理學家、感化和社會服務令報告，被告須還押。

報稱教師的被告林偉傑(45歲)，被控1項殘酷對待動物罪。控罪指被告於2023年2月在將軍澳富麗花園1座某單位殘酷地惡待或導致，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致30隻貓受到不必要的痛苦。即未能提供應有的照顧，包括未能提供可接受的環境衛生標準和適當的營養，未能提供基本標準的護理以及未提供獸醫護理，導致24隻貓身體狀況不佳及2隻貓死亡。

案情指被告於2018年購買了共595平方呎的涉案單位。保安員於去年巡樓時發現單位有異味遂報案求助，消防員到場破門入屋，發現單位內到處均是大二小便，且沒有人居住。因單位狀況淩亂，當日只能找到20隻貓，其中兩隻死亡，18隻身體狀況不佳。消防員其後在2022年12月至2023年3月期間，使用陷阱及捕獲器等方式進行多次搜捕行動，終找到餘下10隻貓。

案件編號：KTCC 1326/2023